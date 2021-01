Pour maîtriser l’épidémie, il est «préférable d’agir sur les voyages non-essentiels», selon Geert Molenberghs

Pour maîtriser le risque pandémique actuel, il est préférable d’agir sur les voyages non-essentiels, estime le biostatisticien Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) au lendemain de la réunion du GEMS vendredi soir.

« Il y une préoccupation auprès des experts, mais on ne peut certainement pas parler de panique », selon M. Molenberghs. Le nombre de nouvelles contaminations a diminué ces derniers jours et le nombre d’hospitalisations et de décès continue à baisser.