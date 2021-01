Victime d’une rupture du tendon d’Achille qui remet sa participation à l’Euro en question, Axel Witsel a reçu un bel hommage de ses coéquipiers du Borussia Dortmund ce samedi. Alors qu’ils s’échauffaient pour leur rencontre de Bundesliga face à Mayence, les Marsupiaux ont tous revêtit un maillot sur lequel Witsel est dessiné, avec le message « Get well soon Chaloupe ».

AFP