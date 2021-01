Coup dur pour Mërgim Vojvoda: l’ancien défenseur du Standard est sur la touche pour plusieurs mois!

On en sait plus sur la blessure qui a contraint Mërgim Vojvoda à céder sa place à la 84e minute de jeu lors du choc face à l’AC Milan, un peu plus tôt cette semaine. L’ex-Hurlu était pourtant bien en jambes dans cette partie, jusqu’à une malheureuse chute sur son épaule gauche.

De plus amples examens ont révélé une luxation de l’épaule. Ce qui veut malheureusement dire que l’on ne reverra pas Vojvoda sur le terrain avant de longues semaines. Le Kosovar a deux options pour traiter cette blessure. Soit il ne se fait pas opérer et attend que cela se résorbe naturellement, en courant un grand risque de récidive au moindre nouveau choc, soit il passe sur le billard. La première option l’éloignerait des terrains pour minimum deux mois, la seconde pour trois mois. Sa décision n’est, à l’heure d’écrire ces lignes, pas encore prise, mais elle le sera dans les prochains jours.

Dans tous les cas, le Turinois ne pourra pas rejouer pendant plusieurs mois. Un coup dur pour celui qui avait déjà manqué deux rencontres en novembre, quand il avait contracté le coronavirus en revenant d’un rassemblement avec sa sélection nationale.