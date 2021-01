France: début du couvre-feu dès 18 heures sur tout le territoire métropolitain

Ce couvre-feu à 18 heures, il était déjà en vigueur dans 25 départements et est étendu dès ce samedi à l’ensemble du territoire métropolitain et « pour au moins 15 jours », a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Castex .

Mauvaise nouvelle pour les commerçants

Une mauvaise nouvelle de plus, à quelques jours du début des soldes. Pour les restaurants également, fermés jusqu’à mi-février et qui essaient de surnager grâce aux ventes à emporter.

Dans le 20e arrondissement de Paris, Alison Dias, employée dans un restaurant, fait grise mine : « Ça ne nous aide pas, déjà qu’on est fermé… », dit-elle en installant une table pour servir des cafés devant l’établissement samedi matin dans le froid.

Le restaurant s’est mis à la vente à emporter le midi et le soir. « On va essayer de vendre à emporter entre 17h et 18h mais on n’est pas sûr que ça marche », dit-elle.

« Ça va nous faire entre 10 et 15 % de pertes parce que nous on fait le plus gros le soir. Des fois, on fait 500 euros entre 18h et 19h, c’est là où on fait le plus de chiffre avec ceux qui rentrent du travail », a déploré samedi John Brown, gérant d’une poissonnerie du quartier, qui installe avec ses salariés ses étals.

Vers un nouveau confinement ?

Face à la menace de nouveaux variants plus contagieux du coronavirus, il s’agit pour le gouvernement de « réduire encore davantage les contacts sociaux sur les heures de fin de journée ».

Les écoles resteront ouvertes mais les activités sportives scolaires et périscolaires en intérieur sont suspendues et le protocole sanitaire dans les cantines sera renforcé.

Et l’avancement du couvre-feu ne met pas à l’abri d’un nouveau confinement « si nous constatons une dégradation épidémique forte », a prévenu Jean Castex.

