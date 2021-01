D1A: battu par Malines, le Sporting de Charleroi enchaîne une 3e défaite consécutive (0-1)

Karim Belhocine, qui a pu à nouveau compter sur Kevah Rezaei et Mamadou Fall, a relégué Amine Benchaib et Massimo Bruno sur le banc. Wouter Vrancken a effectué un seul changement -obligé- par rapport à la formation victorieuse 3-0 de l’Antwerp : Marian Shved a pris la place de Nikola Storm blessé.

Le Sporting de Charleroi s’est incliné 0-1 ce samedi face à Malines dans le cadre de la 21e journée de championnat. L’unique but de la rencontre est tombé à la 59e minute avec un magnifique enchaînement contrôle de la poitrine – reprise de volée de Hairemans.

Sous l’impulsion de l’Ukrainien désireux de se mettre en évidence, Malines était plus à l’aise sur le terrain enneigé. Mais Shved n’était pas très précis dans ses tirs : un premier trop croisé (12e) et un autre sur le dos de Guillaume Gillet (21e). Pas plus inspiré, Joachim Van Damme a expédié le ballon aux quatre vents alors qu’il avait bien été isolé par Hairemans (24e).

À la reprise, on a eu droit à des télescopages comme celui entre Dessoleil et Kerim Mrabti (50e) et des glissades.

Le but est tombé peu avant l’heure de jeu. Hairemans a expédié un missile sur lequel Nicolas Penneteau n’a pas pu s’interposer (59e, 0-1). Le coach carolo a alors remplacé son duo d’attaque Fall-Rezaei par Bruno et Saido Berahino (66e). Les Zèbres sont repartis à l’assaut du but malinois notamment grâce aux centres de Joris Kayembe. Le défenseur zébré a également décoché un tir que Thoelen a sorti d’une belle parade (74e).

Le moment du tout ou rien était venu pour Charleroi quand Belhocine a sorti Gillet pour Benchaib (78e). Les Zèbres ont bien pris la possession du ballon mais les Malinois se sont retranchés dans leur zone et n’ont pas éprouvé de grosses difficultés à aligner un quatrième succès d’affilée.

Au classement, Charleroi reste 3e avec 33 points mais pourrait bien perdre sa place sur le podium dimanche en cas de victoire de l’OHL (4e, 32 pts) ou de l’Antwerp (7e, 31 pts). Malines se hisse en 14e position avec 26 points, six de plus que Mouscron (16e), vainqueur 2-0 de Genk (38 points, 2e) plus tôt dans la soirée.

Le direct commenté

Les résultats de la journée

Le classement