Anderlecht: Adrien Trebel se blesse à nouveau!

Les mauvais jours se suivent et se ressemblent pour Anderlecht. Battu vendredi soir à Eupen, alors qu’il avait tout en main pour relancer la machine grippée par une défaite déjà sévère à Louvain, le Sporting est retombé dans ses travers en terre germanophone, manquant de la plus élémentaire lucidité en zone de finition, où Lukas Nmecha ne peut pas combler tous les manquements offensifs à lui tout seul.

Après, si la finition reste un problème majeur que ne risque pas d’arranger Michel Vlap, de retour dans le onze de base pour l’occasion mais une nouvelle fois transparent, le Sporting pourra toujours se retrancher derrière l’excuse un peu trop facile de l’exclusion de Lawrence qui n’a pas fini de faire débat. Bien sûr, Anderlecht a dû revoir ses batteries suite à cette décision conjointe de M. Boucaut et du VAR mais elle n’explique pas tout. En seconde période, toute l’équipe a manqué d’audace et de grinta et en a été punie à la suite d’une énorme erreur d’appréciation de Timon Wellenreuther, son gardien remplaçant toujours hésitant.

Ce samedi, une équipe B agrémentée de plusieurs joueurs du noyau A a disputé un match amical à Neerpede contre le leader de la D1B, l’Union Saint-Gilloise, dont la reprise est prévue samedi prochain. Au bout du compte, c’est la formation de Felice Mazzù qui s’est imposée 0-1 à la suite d’un but de Vanzeir. En véritable renard des surfaces, l’attaquant saint-gillois a su profiter d’une relance calamiteuse du nouveau gardien néerlandais Warner Hahn, venu cet hiver de Heerenveen pour densifier la concurrence à ce poste suite à l’absence de longue durée de Van Crombrugge.