Standard: Selim Amallah, entre renouveau et fraîcheur

Auteur d’un doublé contre Waasland-Beveren, le médian, en qualité de numéro 10, a régalé. Ses dribbles, ses déhanchés et ses caresses ont rendu le sourire aux supporters derrière leurs écrans. Le genre de gars pour qui on se lève dans les gradins ou qui mérite un arrêt sur image à la maison.

« Ce n’est pas à moi d’apprendre à mes joueurs à dribbler. Mais je peux me concentrer sur la mise en place de situations dans lesquelles ils pourront vivre des 1 contre 1. Je peux arranger cela. » Pep Guardiola l’a dit, de nombreux coaches l’adaptent. Mbaye Leye en fait partie, avec son désir d’engranger les succès via un foot aussi intéressant qu’offensif. Se projeter, pousser l’adversaire à la faute en le pressant très haut. Une philosophie qui permet à Selim Amallah de revivre.

« Nouvelle année, un renouveau. » Le meilleur buteur des Rouches a clairement annoncé la couleur au retour des entraînements. Pas question de cracher dans la soupe offerte par Philippe Montanier, c’est juste que celle du nouveau mentor a plus de goût. Tout simplement parce qu’elle exploite mieux les qualités de l’ancien sociétaire de Mouscron. Fini de s’enfermer dans des tâches défensives, certes nécessaires par moments, mais terriblement éreintantes pour ceux qui n’ont pas l’habitude de les enchaîner. Selim Amallah, c’est comme Mehdi Carcela, il faut le dompter, le comprendre et surtout… le libérer. Donner une latitude de mouvements, pour créer le danger, l’étincelle qui permettra à tout un groupe de briller. Jackson Muleka aime les balles en profondeur, Maxime Lestienne ne vit que pour elles. En le délestant de déplacements ingrats, Mbaye Leye permet à Selim de voir clair et donc, de distiller des caviars pour ceux qui en ont besoin. C’est un équilibre à trouver, il faudra du temps pour qu’il soit atteint mais c’est l’option qui permettra au créatif de faire parler la poudre. En confiance, il plante des roses comme un jardinier au printemps. Celles contre Waasland-Beveren en témoignent.