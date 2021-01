D1A: Mouscron surprend Genk réduit à dix avant la mi-temps, Zulte Waregem déroule à Waasland-Beveren

Sur une pelouse tapissée d’une fine couche de neige, le début de rencontre était assez fermé et les rares opportunités étaient à mettre à l’actif de Genk via Ito (18e), Bongonda (24e) ou encore Onuachu (26e).

En face, Mouscron proposait également de belles séquences de jeu et se montrait plus efficaces que les Limbourgeois. Sur leur première occasion de la rencontre, les Hurlus ouvraient le score via Olinga, à la réception d’un centre de Tabekou (29e).

En fin de première période, la tâche se compliquait un peu plus pour Genk qui était réduit à dix après l’exclusion de Cuesta pour une faute sur Da Costa qui filait seul au but. En supériorité numérique, les Mouscronnois se créaient les plus belles occasions après la pause et doublait logiquement la mise via Tabekou (71e).