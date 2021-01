Bundesliga: Stuttgart avec Orel Mangala arrache le partage in extremis face à Mönchengladbach (2-2)

Stuttgart a arraché le partage 2-2 à domicile face au Borussia Mönchenglabach samedi lors de la 16e journée du championnat d’Allemagne. Orel Mangala a joué toute la rencontre avec les visités. Au classement, les deux équipes font du surplace, les Poulains (25 points) restent 7e et Stuttgart (22 points) 10e.

En première période, Stuttgart s’est bien comporté et s’est même montré par moments plus dangereux. Mais Mönchengladbach, qui était peut-être un peu plus déterminé, a ouvert la marque par Lars Stindl sur penalty (35e, 0-1). À la reprise, Borna Sosa a profité d’une perte de balle de Breel Embolo pour servir Nicolas Gonzalez, qui a égalisé d’une tête plongeante (58e, 1-1). La joie des visités a été de courte durée puisque lancé en profondeur par Stindl, Denis Zakaria a laissé Pascal Stenzel sur place avant de redonner l’avance aux Poulains (61e, 1-2). Les Souabes ont continué à mettre Mönchengladbach sous pression et Silas Wamangituka a arraché le point sur penalty (90e+6, 2-2).