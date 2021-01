Neige: alerte orange et jaune aux conditions glissantes dans tout le pays

De samedi à dimanche matin, les usagers de la route devront se montrer prudents en raison des conditions météorologiques et ses plaques de givre ou de glace par endroits, avertit samedi l’IRM qui a désormais émis une alerte orange pour les conditions glissantes dans les provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg. L’alerte jaune prévaut pour le reste des provinces.

Une zone de neige a atteint l’ouest du pays samedi vers midi. Elle a gagné le centre en milieu d’après-midi et finalement l’est du pays en début de soirée. Elle quittera la Belgique en cours de nuit. Les dernières précipitations tomberont sous forme de pluie dans l’ouest du pays samedi soir et dans le centre durant la nuit.

Il faudra s’attendre à des accumulations de neige de trois à huit centimètres par tranche de six heures dans les provinces le long de la frontière française, et de deux à cinq centimètres ailleurs.

Dimanche, des averses de neige sont encore prévues sur les hauteurs de l’Ardenne en cours de journée.

Que signifient les alertes jaune et orange ?

L’alerte jaune signifie une situation qui rend la circulation difficile pour les piétons et les cyclistes et où le trafic routier est ralenti, voire peut devenir dangereux. L’alerte orange se traduit elle par des conditions qui peuvent rendre la circulation très difficile ou conduire à l’interruption de celle-ci, et donner lieu à une situation très dangereuse.

La Cellule d’Action Routière (CAR) composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la Police Fédérale de la route est dès lors activée. La vigilance est renforcée ce samedi à partir de 15h00 et la situation sur le réseau routier wallon fait l’objet d’un suivi régulier afin de prendre toutes les mesures adéquates, a communiqué le SPW Wallonie qui recommande à tous les usagers d’être prudents et vigilants.