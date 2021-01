Open d’Australie: les entraînements retardés, mais le tournoi maintenu aux dates prévues

Emma Cassar a expliqué à la presse à Melbourne que les entraînements sont retardés « parce qu’un certain nombre de tests n’ont pas révélé leurs résultats ».

Dans l’attente des tests des passagers de tous les vols ayant acheminé les joueurs et joueuses à Melbourne en vue de l’Open d’Australie, les entraînements sont pour l’heure retardés, a expliqué dimanche la commissaire à la quarantaine de Covid-19 de l’Etat de Victoria, Emma Cassar. Le patron de cette première levée du Grand Chelem de la saison, Craig Tiley a ajouté lui que le tournoi aura bien lieu aux dates prévues malgré la quarantaine stricte imposée à 47 joueurs pour le moment.

Reporté de trois semaines, l’Open d’Australie doit débuter le 8 février. Tous les joueurs et joueuses doivent respecter une période de quarantaine de quatorze jours, mais ont droit à une fenêtre d’entraînement de cinq jours. Sauf pour 47 d’entre eux, contraint à un isolement strict car considéré comme cas contacts après les tests positifs de passagers dans l’avion les ayant amenés à Melbourne.

« Nous avons toujours su qu’il y aurait un risque important, avec cette pandémie, on ne peut jamais savoir », a déclaré Craig Tiley sur la chaîne Channel Nine. « Mais l’Open d’Australie se déroulera comme prévu et nous continuerons à faire de notre mieux pour assurer aux joueurs qui ne sont pas dans une bonne situation, une solution quelque peu acceptable », reconnaissant qu’ils auraient du mal à être prêts pour la semaine d’épreuves préparatoires qui débuteront à Melbourne le 31 janvier.