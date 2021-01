Bientôt un seul ticket de train, bus, tram et métro pour Bruxelles et ses alentours

Lire aussi Le programme de la Vivaldi décrypté: le rail au centre de la mobilité

Les navetteurs pourront ainsi emprunter indifféremment les véhicules des quatre opérateurs au moyen d’un seul et même titre de transport, à tarif unique. Le Brupass remplacera en réalité les titres de transport MTB et JUMP en Région de Bruxelles-Capitale. Ces titres de transport seront complétés, dès le 1er février prochain, par la gamme Brupass XL qui offrira les mêmes possibilités dans une zone élargie, « soit 52 gares et près de 1.400 trains par jour, et plus de 2.800 arrêts de bus, tram et métro ».