Un automobiliste en excès de vitesse dans une zone 30 à Bruxelles gagne en justice

Dans sa décision judiciaire, le juge estime en effet que les 30km/h doivent être imposés à proximité « d’un danger », et non de manière généralisée.

Le conducteur a été condamné non pas d’un retrait de permis mais d’une contravention, qui correspond plutôt à une amende en zone 50 et non pas en zone 30. Le jugement considère en effet qu’en « l’absence de tout danger concret établi par le ministère public et au vu de la configuration des lieux, il convient de considérer qu’une déchéance du droit de conduire présenterait un caractère disproportionné . »