Officiel: Christophe Lepoint signe son retour à l’Excel Mouscron

Christophe Lepoint quitte Courtrai et rejoint l’Excel Mouscron, ont communiqué dimanche à la fois les Hurlus et le club courtraisien qui a accepté de le libérer.

Christophe Lepoint, 36 ans, aura passé 3 saisons et demie à Courtrai – en provenance de Zulte-Waregem – et effectue son retour au Canonnier où il a signé pour une saison et demie. « Le Bruxellois a déjà défendu les couleurs de l’Excel à 31 reprises au cours de la saison 2008-2009. Comme pour l’autre renfort de ce mercato d’hiver (Hamdi Harbaoui), Christophe Lepoint apportera son expérience, sa grinta et sa connaissance de notre championnat au groupe mouscronnois », a publié Mouscron.