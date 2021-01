Quatre personnes secourues dans les Fagnes: les pompiers appellent à la prudence

Quatre personnes ont disparu samedi dans les Fagnes. Deux binômes constitués par deux jeunes filles et un couple d’Autrichiens se sont enfoncés dans les Fagnes et n’ont pas pu regagner leur véhicule avant la tombée de la nuit. Les services de secours sont intervenus en nombre pour les retrouver, indique dimanche Jean-Paul Bastin, le bourgmestre de Malmedy.

« Les jeunes filles ont rapidement pu être retrouvées et vers 20h30, elles ont pu quitter la Fagne. Pour le couple d’Autrichiens par contre, la situation était beaucoup plus compliquée et ils n’ont pu être localisés que vers 23h30 », explique le bourgmestre de Malmedy.