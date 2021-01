Interdire les voyages à l’étranger? «Je n’exclus pas qu’on aille plus loin», prévient Frank Vandenbroucke

La durée de 48 heures passées à l’étranger pour imposer test et quarantaine doit être resserrée selon le ministre de la Santé. Restreindre à 24h ? « Je ne précise pas, mais il faut renforcer la digue autour de notre pays. »

Il y aura un kern (Comité ministériel restreint, NDLR) demain et il sera question, à côté de la vaccination, de ce qu’il faut faire pour empêcher les variants du virus d’entrer en Belgique. Il y a des groupes de travail qui se penchent sur davantage de fermeture », a annoncé Frank Vandenbroucke sur VTM ce dimanche midi.

« Il n’est absolument pas malin de prendre des vacances de l’autre côté frontière mais si on interdit, alors il faut organiser concrètement l’interdiction, ce qui n’est pas évident. Je n’exclus pas qu’on aille plus loin dans la manière de rendre impossible d’aller à étranger, et d’empêcher effectivement le virus d’entrer. »