Météo: nouvel avertissement aux conditions glissantes dans plusieurs provinces

Ce dimanche soir et cette nuit, des plaques de glace pourront à nouveau se former par congélation de la neige fondue en journée sur les chaussées, essentiellement sur les provinces de Liège et de Luxembourg, avertit l’IRM.

Dans ces deux provinces, quelques averses de neige sont attendues en soirée et durant la nuit, principalement au-delà de 500m d’altitude. Elles pourront mener à une nouvelle accumulation de 1 à 2 cm voire localement de 3 à 5 cm sur le plateau des Hautes-Fagnes, précise l’Institut royal météorologique.