Emmanuel André sur les nouveaux variants: «Sous les courbes, les choses bougent, malheureusement»

Entre le 7 et le 13 janvier, 1.997 cas de Covid-19 ont été dépistés en moyenne par jour, un chiffre malgré tout encore en hausse de 11 % par rapport à la moyenne de la semaine précédente, selon les chiffres provisoires de l’Institut de santé publique Sciensano publiés dimanche matin. Durant la même période, environ 45.500 tests ont été réalisés en Belgique (+36 %), avec dès lors un taux de positivité de 5 % (-0,9 %).

Emmanuel André est sorti du silence. Dans un tweet publié ce dimanche, le scientifique s’est exprimé au sujet des nouveaux variants. « L’augmentation du nombre d’infections liées aux variants plus contagieux n’a pas encore d’impact sur les courbes d’infections car il y a beaucoup d’infections et que ce phénomène débutant reste discret, explique-t-il. Mais sous les courbes, les choses bougent, malheureusement. »

Entre le 10 et le 16 janvier, les hôpitaux ont admis en moyenne 116 nouveaux patients chaque jour (-14 %). Le nombre de personnes hospitalisées des suites du coronavirus s’élève à 1.818 (-6 %), dont 352 (-7 %) en soins intensifs. Le taux de reproduction du virus descend à 0,916, contre 0,94 la veille.

Toutes les provinces ont accusé une hausse du nombre de cas de contamination, d’environ 10 %, entre le 7 et le 13 janvier, exceptées celle de Luxembourg (-9 %) et de Namur (-7 %) ainsi que la Communauté germanophone (-14 %). Seule la Région bruxelloise affiche une augmentation plus considérable de 28 %. Le coronavirus a, par ailleurs, coûté la vie de 50,1 personnes en moyenne par jour sur la même période, en recul de 15 %.