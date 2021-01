D1A: le département arbitrage de l’Union belge défend la tenue des matches sur la neige

Ostende – Courtrai (2-1), Mouscron – Genk (2-0) et Charleroi – Malines (0-1) ont en effet été disputés sur une pelouse partiellement recouverte de neige. Genk et Courtrai ont fait part de leur intention de porter plainte.

« Les arbitres, à tous les niveaux du football, ont l’habitude de prendre des décisions concernant la tenue (ou la poursuite) d’un match en raison du temps et/ou de l’état du terrain. La priorité de tout arbitre pour décider si un match peut être joué (ou poursuivi) est la sécurité des joueurs », indique le Professional Refereeing Department sur le site de la fédération. « S’il y a un risque pour la sécurité, aucun autre facteur ne sera pris en compte et le match ne sera pas joué/poursuivi, et ce, indépendamment de l’impact que cela peut avoir sur les spectateurs, les médias (TV), les horaires des matches… S’il n’y a pas de risques pour la sécurité des joueurs, l’arbitre tiendra compte d’un certain nombre de facteurs liés au jeu pour décider si un match doit commencer ou peut se poursuivre ».