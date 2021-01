Nicolas Gavory après la victoire du Standard au Cercle de Bruges: «Mentalement, il nous fallait cette victoire pour repartir du bon pied»

Après avoir vécu une fin d’année 2020 compliquée, le Standard se relance dans ce championnat. Deux victoires en moins d’une semaine, et les Liégeois ne sont déjà plus qu’à deux petits points du Top 4. Forcément, le moral est au beau fixe. « Ça fait du bien de repartir pour cette nouvelle année avec un six sur six, c’est ce qu’on cherchait à obtenir », commente Nicolas Gavory. « On était dans une situation délicate, donc on avait à cœur de réagir. C’est ce qu’on réussit à faire pour le moment, mais ce n’est que le début, il faudra continuer sur cette même dynamique. On fait attention à ce qu’il se passe ailleurs dans le championnat, mais on se concentre avant tout sur notre parcours. On essaye de faire abstraction du classement. On a notre objectif en tête, on ne l’oublie pas, mais on prend match par match, en essayant de ne pas se projeter trop loin. On est dans une situation où il faut essayer de gagner chaque match avant de penser au suivant. »

Les mines réjouies des principautaires contrastent fortement avec celles affichées il y a deux semaines à peine. Mais, depuis, beaucoup de choses ont changé en bord de Meuse… « Il y a deux semaines, tout le monde disait que l’on était condamné et que l’on n’arriverait pas à sortir la tête de l’eau », continue le défenseur. « Et, maintenant, nous voilà relancés. C’est un peu fou, mais c’est ce qui fait la beauté du football. C’était un beau défi, et c’est ce que l’on va continuer à faire : relever le maximum de défis lors des matches restants. Il fallait cette victoire pour, mentalement, repartir du bon pied. On a vécu une période assez délicate, où on a dû faire front. Pour le moral, ça fait beaucoup de bien de repartir avec un six sur six. »

Désormais, les Liégeois devront continuer à monter en puissance, s’ils veulent décrocher une place tant convoitée dans ces playoffs 1. Et pas question d’accuser le moindre relâchement puisque cette rencontre face au Cercle n’était que la première d’une incroyable série de dix rencontres… en six semaines à peine ! « Au Standard, on est habitué à jouer beaucoup de matches donc, l’enchaînement, on connaît. On va essayer de bien gérer ça », conclut le Français.