Roberto Martinez évoque les possibilités pour remplacer Axel Witsel chez les Diables: «Ça fait longtemps que je n’ai plus entendu Fellaini pour être honnête»

Victime d’une rupture du tendon d’Achille avec le Borussia Dortmund il y a maintenant plus d’une semaine, Axel Witsel sera absent pendant plusieurs mois. Une blessure qui compromet fortement sa participation à l’Euro 2020 qui se déroulera cet été, même s’il n’est pas officiellement forfait. « J’ai parlé à Axel après son opération et il est optimiste. Il se rend compte qu’il lui faudra du temps pour récupérer. Il n’a jamais eu de blessure aussi grave auparavant mais il est prêt à commencer sa rééducation. Axel est quelqu’un d’optimiste et compte maintenant les jours avant son retour, au lieu de se pencher sur sa blessure », a expliqué Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables rouges dans le week-end sportif de Sporza.

Questionné à propos des joueurs qui pourraient remplacer Witsel, Martinez a insisté sur le fait qu’il ne serait pas totalement possible de le remplacer, en cas de forfait : « Je ne pense pas que vous puissiez vraiment remplacer Axel Witsel. Il compte 110 sélections et c’est le type de joueur qui donne de l’équilibre à votre équipe. Nous devons compenser son éventuelle absence en divisant peut-être ses tâches ».

Avant d’évoquer les noms suivants : « Dendoncker a plus d’expérience dans ce rôle que quiconque. Il grandit dans son rôle avec les Diables rouges, et est dans la sélection depuis 2016. Mais il y a aussi d’autres options à ce poste comme Vanaken, Praet ou De Bruyne. C’est aussi le moment de regarder les jeunes joueurs. je pense à Orel Mangala ou Albert Sambi Lokonga. »