Un cluster du nouveau variant découvert: vers un confinement dans une commune flamande?

Une importante partie des résidents d’une maison de repos de Houthulst (Flandre occidentale), soit 128 personnes, ont été contaminées par le variant britannique du coronavirus, a indiqué dimanche le bourgmestre de la localité Joris Hindryckx (CD&V).

L’établissement De Groene Verte à Merkem (Houthulst) a ainsi été touché par le coronavirus, tout comme une partie considérable des habitants de la commune la semaine dernière.

Pas forcément adepte des mesures de confinement radicales, Yves Coppieters plaide néanmoins cette fois pour une mesure stricte à Houthulst. « Pour éviter la propagation de ce variant, il faut instaurer des barrières sanitaires », dit l’expert. « A Auckland, un confinement total a été décidé après la découverte d’un seul cas. Il a été efficace. Il est temps de prendre exemple sur des pays qui se montrent plus incisifs. Cette commune doit être mise en lockdown complet et on doit y tester tout le monde. C’est le seul moyen d’arriver à des résultats. »