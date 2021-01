Ligue 1: Lyon, battu 1-0 par Metz sur un but de Leya Iseka, abandonne la première place à Paris et Lille

L’Olympique lyonnais a perdu sa place de leader de la Ligue 1 en perdant à domicile face au FC Metz dimanche sur un but d’Aaron Leya Iseka lors de la 20e journée de Ligue 1 (0-1).

Les Lyonnais se devaient de l’emporter face à Metz pour répondre aux victoires de Paris et de Lille plus tôt dans le week-end. Un but tardif d’Aaron Leya Iseka (90e), entré à l’heure de jeu, douchait les espoirs lyonnais qui se retrouvent troisièmes de Ligue 1 avec 40 points, deux de moins que Lille et le PSG.

Le FC Metz, en infligeant aux Lyonnais leur deuxième défaite de la saison, la première à domicile, montent à la neuvième place du classement avec 28 points. Jason Denayer a joué l’intégralité de la rencontre dans les rangs de l’OL.