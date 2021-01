La Bourse de Tokyo finit en baisse, lestée par des prises de bénéfices

L'indice Nikkei a perdu 0,97% à 28.242,21 points et l'indice élargi Topix a reculé de 0,6% à 1.845,49 points.

Le marché tokyoïte n'a pas non plus été soutenu par les chiffres du PIB chinois publiés en cours de séance. Malgré la pandémie, l'économie chinoise est restée en croissance en 2020 (+2,3%), mais il s'agit de sa pire performance depuis plus de 40 ans.