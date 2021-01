Un 100e assist pour De Bruyne, premier but de Meunier: le week-end des Diables rouges en vidéos

Thomas Meunier a permis au Borussia Dortmund de sauver un point contre Mayence ce samedi en accrochant le partage 1-2. Le défenseur belge a inscrit son tout premier but sous le maillot des Borussen, privés d’Axel Witsel et Thorgan Hazard. Il a même offert l’occasion à son équipe de prendre l’avantage en se procurant un penalty, mais celui-ci n’a pas été transformé par Reus. Le Borussia est actuellement 4e en Bundesliga.

Cologne et Hertha se sont quittés sur un match nul (0-0). Chez les visités, Sebastian Bornauw a joué tout le match. Chez les Berlinois, Dodi Lukebakio est sorti (60e) et Dedryck Boyata, blessé à la cheville, n’était pas repris.

Angleterre

Kevin De Bruyne a atteint la barre des 100 passes décisives avec Manchester City ce dimanche lors du succès 4-0 de son équipe face à Crystal Palace. Et de quelle manière puisque le Diable rouge l’a fait d’un magnifique extérieur du pied. Côté visiteurs, Michy Batshuayi est entré à la 79e alors que Christian Benteke est resté sur le banc.

Avec cette victoire, les Cityzens ne sont qu’à deux points de la place de leader occupée par Manchester United, mais en comptant un match de moins.

Un autre Diable a montré son talent de donneur d’assist ce week-end en Premier League. Il s’agit de Youri Tielemans qui avait un pied dans les deux buts inscrits par Leicester face à Southampton. Les Foxes, avec également Timothy Castagne sur le terrain, sont 3es du championnat.

Brighton s’est imposé sur la pelouse de Leeds sur le score de 0-1. Neal Maupay a planté l’unique rose de la partie, au terme d’une action à laquelle Leandro Trossard a participé.

Pas de vainqueur ni de but dans le choc entre Liverpool et Manchester United. Divock Origi est monté au jeu à la 85e, sans parvenir à aider les Reds.

France

L’Olympique lyonnais de Jason Denayer a perdu sa place de leader de la Ligue 1 dimanche en s’inclinant 0-1 face à Metz. C’est le Belge Aaron Leya Iseka qui a inscrit l’unique but de la rencontre. L’OL est désormais 3e avec deux points de moins que Lille et le PSG.

Rennes, avec Jérémy Doku dans ses rangs, a de son côté décroché la victoire 2-1 contre Brest dans le derby breton

Italie

L’Inter Milan est sorti vainqueur du choc face à la Juventus. Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo étaient face à face pendant l’intégralité de ce duel, mais aucun des deux n’est parvenu à faire trembler les filets. Ce sont Arturo Vidal et Nicolo Barella qui ont permis aux Milanais de s’imposer 2-0 et de rejoindre l’AC Milan, qui joue ce lundi, en tête de la Serie A.

Au rayon des bonnes nouvelles, notons le retour de Dries Mertens, qui est monté au jeu lors de la victoire 6-0 de Naples contre la Fiorentina. Le Diable rouge a disputé ses premières minutes depuis sa blessure à la cheville survenue à la mi-décembre.