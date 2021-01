Marc Van Ranst: «Le variant britannique est présent partout dans le pays»

Le variant britannique du coronavirus s’est déjà répandu dans tout le pays. Marc Van Ranst l’a expliqué à l’agence Belga ce lundi. Selon le virologue, il est impossible d’évaluer le nombre exact de cas à l’heure actuelle.

Ce week-end, de plus en plus d’infections au variant britannique du coronavirus ont été détectées dans notre pays. Deux écoles sont fermées pendant une semaine à cause du nouveau variant et dans la ville de Houthulst, en Flandre occidentale, le nombre d’infections a augmenté de façon spectaculaire.