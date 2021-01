Vincent Kompany au sujet de l’arbitrage: «Pas question d’un syndrome Calimero»

Trois jours après une énième désillusion vécue à Eupen et un jour avant la réception de Charleroi, Vincent Kompany a fait le point sur les sujets les plus chauds, en conférence de presse ce lundi.

Ashimeru. « Avec lui non plus nous ne devons rien précipiter. Après une période de quarantaine, il commence à peine l’entraînement avec le groupe. Il aura besoin d’un peu de temps. »

Arbitrage. « Pas question d’un syndrome Calimero ! Avec tout ce que j’ai connu dans les derniers instants des matches cette saison, je pense être l’un des coaches les plus calmes de la Pro League. Je connais Anderlecht depuis mes 6 ans. Vendredi, je n’ai pas visé l’arbitre. Je n’ai jamais dit que l’arbitrage était contre le RSCA. Je veux faire progresser et évoluer les choses d’une manière générale. L’intensité est devenue énorme dans le foot moderne et il faut s’adapter. Même chez les jeunes, ça va à du 2000 à l’heure. Je demande une réflexion de la part de tout le monde. Pas uniquement pour Anderlecht mais dans l’intérêt de tous et de tout le football belge. Nous devons travailler tous ensemble dans la même direction et avec un respect mutuel. Joueurs, entraîneurs et arbitres doivent dialoguer comme cela se fait depuis très longtemps en Angleterre. C’est en tout cas mon avis, mais je n’impose rien. Personne n’est obligé d’être d’accord avec moi. »