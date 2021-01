La saga autour des droits TV se poursuit: Mediapro propose de continuer à diffuser la Ligue 1 après le 31 janvier

Appel d’offres

La Ligue a validé le principe d’un appel d’offres pour réattribuer ses droits vacants, une procédure qui risque de courir jusqu’en février. Et pour assurer une diffusion dans l’intervalle, plusieurs chaînes ont fait part de leur intérêt : Canal+, via un processus de « pay per view » (paiement à l’acte), mais aussi M6 et TF1, de manière gratuite, ainsi que, selon la presse, le groupe public France Télévisions.