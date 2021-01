Météo: des rafales pouvant atteindre 90km/h attendues lors des prochains jours

Ce lundi après-midi, le temps sera marqué par une nébulosité variable avec un risque d’averses locales, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Des éclaircies sont attendues dans l’ouest et le centre du pays, elles alterneront avec des périodes plus nuageuses. En haute Belgique, il s’agira d’une averse de neige ou de neige fondante. Quant aux maxima, ils seront compris entre 0ºC et 7ºC.

Mardi et mercredi, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie et pas mal de vent. Mardi, le temps sera plus doux, avec des maxima de 1ºC ou 2ºC sur le relief ardennais à 10ºC ou 11ºC en plaine. Le vent sera modéré à assez fort avec des rafales de 60 à 70km/h mardi et de 50 à 65km/h mercredi.

Jeudi, une zone de pluies assez actives traversera le pays d’ouest en est en matinée. En soirée, de nouvelles pluies pourront déjà toucher le sud du pays. Les maxima, atteints en début de journée, varieront de 6 degrés en Hautes-Fagnes à localement 10 degrés en plaine. Le vent sera une composante à surveiller, surtout les premières heures, quand il sera assez fort à parfois fort de sud-ouest avec des rafales de 70 à 90 km/h, voire même davantage.