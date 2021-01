Anderlecht: le parquet de l’Union belge propose un match de suspension pour Kemar Lawrence, exclu contre Eupen

Battu 2 à 0 à Eupen vendredi, Anderlecht avait vu son effectif réduit à dix dès la 39e minute de jeu alors que le marquoir indiquait toujours 0 à 0. Kemar Lawrence s’était vu brandir un carton rouge sous le nez. Dans un premier temps averti par Alexandre Boucaut pour une faute sur Agbadou, le Jamaïcain a été exclu après intervention du VAR. Le parquet a proposé à son encontre un match de suspension effectif ainsi qu’un match avec sursis (d’un an) et une amende de 1.500 euros, dont 500 avec avec sursis. Il pourrait manquer le duel face à Waasland-Beveren vendredi prochain.

Même risque de sanction pour Pierre-Yves Ngawa, exclu à la 37e minute - pour un tacle violent sur Suzuki - du duel perdu (3-1) à Saint-Trond dimanche. Le score là était alors de 1 à 1. Le parquet a proposé là aussi un match de suspension et un match avec sursis (d’un an) et 1.500 euros d’amende dont 500 avec sursis. OHL risque de devoir se passer de son défenseur pour son déplacement à Zulte Waregem jeudi.

Enfin, le Colombien Carlos Cuesta (Genk) s’est vu proposer une sanction d’un match avec sursis (d’un an) et 500 euros d’amende, également avec sursis, pour son renvoi prématuré aux vestiaires, à la 36e minute, alors que le marquoir indiquait 1 à 0 pour Mouscron finalement vainqueur 2 à 0 samedi.