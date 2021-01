Dries Mertens et sa femme Kat Kerkhofs se lâchent à l’occasion d’un défi TikTok: «Mon Dieu, j’aime cet homme» (vidéo)

Ce dimanche, Dries Mertens a effectué son grand retour sur les terrains, après un problème physique au niveau de la cheville. Le Diable rouge a disputé 17 minutes lors de la victoire de Naples contre la Fiorentina (6-0). Mais ce n’est pas tout puisque, dans la soirée, il a également pris part à un défi TikTok très particulier avec sa femme Kat Kerkhofs.

Celle-ci a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux, lors de laquelle on aperçoit le couple danser et Dries Mertens avec le visage maquillé. « J’étais un peu déprimée à cause de la quarantaine. Il m’a laissé faire son maquillage. Mon Dieu, j’aime cet homme », a écrit Kat Kerkhofs.