Karim Belhocine, l’entraîneur des Zèbres, avant le déplacement à Anderlecht: «Un petit sentiment d’injustice qui, j’espère, aidera à nous surpasser»

Après trois revers de rang, dont deux en ce début d’année 2021, le Sporting de Charleroi tentera de retrouver le chemin du succès ce mardi soir à Anderlecht, dernier adversaire qu’il a battu, fin décembre sur un but d’Ali Gholizadeh dans les ultimes secondes. Cette rencontre avait d’abord opposé deux équipes assez attentistes avant que Charleroi ne pousse pour l’emporter finalement assez méritoirement. Doit-on s’attendre au même type de match ce mardi soir ? « Je pense qu’on aura deux équipes qui auront l’envie de faire quelque chose durant ce match. On reste dans ce qu’on a fait depuis longtemps et on fera tout pour faire un résultat là-bas », expliquait Karim Belhocine, conscient que le mois de janvier sera important. « Vu les matches à venir, c’est sûr que janvier sera important, mais il restera encore beaucoup de points à prendre derrière et tout ne sera pas décidé dans dix jours. »

Battu samedi par Malines dans des circonstances délicates, Charleroi n’avait en outre pas été aidé par l’arbitrage de Nicolas Laforge et ses assistants. « C’est vrai qu’il y a d’abord eu de la déception puis de la frustration dans le groupe, mais aussi un petit sentiment d’injustice qui, j’espère, nous aidera à nous surpasser pour rétablir cela », poursuivait Karim Belhocine.

Pour cette rencontre à Anderlecht, Karim Belhocine sera toujours privé de Ken Nkuba, Cristophe Diandy, Ivan Goranov, Steeven Willems, Gjoko Zajkov, mais aussi Lukasz Teodorczyk.