Championnats du monde de cyclo-cross: Wout van Aert mènera la sélection belge à Ostende

Quinten Hermans, Daan Soete et Gianni Vermeersch complètent la sélection tandis que le sort de Tim Merlier dépend de Wout van Aert. Si Van Aert remporte la Coupe du monde (il doit terminer dans les deux premières places à Overijse dimanche), une neuvième place se libérera dans la sélection belge pour Merlier. « Je ne doute pas une seule seconde que les garçons vont tout faire pour que Wout remporte la Coupe du monde et offrent une place à Tim Merlier », a précisé Sven Vanthourenhout. « Il y aura de la concurrence dans deux semaines et il était important de former une équipe pour gagner. Certes, Wout van Aert est notre leader et un des favoris pour gagner mais d’autres garçons peuvent se mettre en évidence. Le parcours peut nous convenir car il y a peu de passages très techniques et cela se jouera sur la puissance. »