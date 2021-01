Marc Hirschi (UAE Team Emirates) vise les Ardennaises et aidera Tadej Pogacar au Tour de France

Début janvier, le Team DSM, nouveau nom de l’équipe Sunweb, et Hirschi créaient la surprise en annonçant le départ du jeune Suisse, d’un commun accord. Quelques jours plus tard, UAE Team Emirates officialisait l’arrivée du vainqueur de la dernière Flèche wallonne. « Je n’ai pas grand chose à dire sur ce transfert », a déclaré Hirschi lundi. « Il y a un engagement mutuel et je veux le respecter. Il y avait une chance de partir et je l’ai saisie. Je cours à présent pour UAE Team Emirates, je suis heureux d’être ici et je veux me concentrer sur l’avenir, sur la saison prochaine. »

« Une équipe solide »

Hirschi reconnaît que son transfert est intervenu tard, alors que la nouvelle saison est imminente. « Dans une saison normale, un transfert aussi tardif peut être un inconvénient, mais à cause du coronavirus tout est différent. Je n’ai rien loupé, ce n’est que le premier stage. J’apprends à connaître les gens, cela se passe bien. »