Thomas Meunier donne des nouvelles d’Axel Witsel, blessé au tendon d’Achille: «Il reste positif et est très bien entouré»

Auteur de son premier but sous les couleurs du BVB ce samedi contre Mayence, Thomas Meunier a permis à son équipe d’empocher un point. Pour l’ancien joueur du PSG, ce fut match fut d’autant plus spécial qu’il s’agissait également de la première rencontre depuis la grave blessure au tendon d’Achille d’Axel Witsel, son coéquipier à Dortmund et en équipe nationale belge.

L’ex-défenseur du Club de Bruges a livré ses impressions pour les médias officiels du Borussia Dortmund. « Axel se sent bien. Il a eu une bonne opération la semaine dernière et il est bien entouré. Le staff médical de notre équipe nationale va prendre soin de lui. Actuellement, il ne peut pas trop bouger, il reste bloqué chez lui », indique Thomas Meunier. « À partir de la fin de la semaine, il va commencer sa rééducation. D’abord en Belgique et, ensuite, il travaillera aussi avec Dortmund. Mais, il est toujours positif. Axel est quelqu’un de très bien entouré. C’est un environnement parfait pour revenir dans de bonnes conditions. »

Et le nouveau joueur du BVB de poursuivre en évoquant le t-shirt porté en hommage à Axel Witsel, samedi dernier. « C’était vraiment une bonne idée. Nous avons discuté entre nous et cela nous donnait un coup de boost pour le match. Tout le monde sait que, lorsque l’on est blessé, cela peut-être très dur mentalement. Surtout pour une grosse blessure comme celle-là. Je suis convaincu qu’il a dû apprécier ce geste. »