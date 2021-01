Pas de licenciements chez Eurowings

La direction d'Eurowings et le syndicat Verdi ont garanti environ 2.000 emplois dans une convention collective de travail. Le personnel de cabine et au sol perdra une partie de son salaire et de ses droits à pension mais, en contrepartie, il n'y aura pas de licenciement avant le 31 mars 2022.

Le syndicat espère également que les membres du personnel de cabine des autres filiales de Lufthansa pourront travailler chez Eurowings. "Nous menons déjà des négociations collectives à ce sujet", ajoute le négociateur Marvin Reschinsky.