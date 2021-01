Coupe Davis: la phase finale étendue du 25 novembre au 5 décembre 2021 dans plusieurs villes

L’ITF voit bien deux autres villes se joindre à Madrid pour accueillir la phase finale. Ces deux villes accueilleraient deux groupes et un quart de finale chacune, Madrid gardant deux groupes, deux quarts de finale, les demi-finales et la finale. Une décision sera pris en mars.

L’édition 2021 rassemble l’Espagne, tenante du titre, le Canada, la Grande-Bretagne, la Russie, la France, la Serbie, l’Australie, l’Equateur, le Kazakhstan, l’Italie, la Hongrie, la Croatie, l’Allemagne, la Suède, l’Autriche, la Colombie, la Tchéquie et les Etats-Unis. Le tirage au sort a déjà eu lieu. Les 18 pays ont été répartis dans six groupes de trois. Le vainqueur de chaque groupe et les deux meilleurs deuxième se qualifient pour les quarts de finale.