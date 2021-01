Nicolo Zaniolo a été testé positif au coronavirus. Le milieu de terrain italien de l’AS Rome, 21 ans, l’a annoncé lundi sur les réseaux sociaux.

« Je vais bien, je n’ai aucun symptôme mais je me suis bien sûr placé en quarantaine », a écrit Zaniolo sur Instagram. « J’espère reprendre l’entraînement le plus tôt possible. »