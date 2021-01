En D1A, le Sporting d’Anderlecht est l’équipe qui fait «tourner» le plus souvent son onze de base

À Anderlecht, plus que jamais, l’accent est mis sur la jeunesse et les produits du centre de formation. Alors que Vincent Kompany a pris la tête de l’équipe en début de saison, l’observatoire du football CIES a fait état d’une donnée assez intéressante concernant les Mauves. Liée, en fait, à une certaine forme d’instabilité au sein du onze de base du coach anderlechtois.

Ainsi, en D1A, Anderlecht est la formation qui aligne le moins souvent, en termes de minutes, les onze joueurs qui forment l’équipe-type de Kompany. Puisque ces éléments en questions ne comptent que 61,8 % du temps de jeu global depuis le début de la saison. À ce petit jeu, les Mauves devancent Saint-Trond et Waasland-Beveren.

De l’autre côté du classement, on retrouve Ostende et le Sporting de Charleroi, qui sont les deux formations faisant le moins souvent tourner le onze de base. Avec, respectivement, 83,3 et 82,4 % attribués aux onze joueurs titulaires régulièrement. Le Racing Genk complète le podium avec 81 %. Enfin, le Standard est la onzième équipe du Royaume à faire le plus tourner son onze de base avec 71,1 % des minutes attribuées à « son » onze.