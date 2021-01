Bonne nouvelle pour les fans de basket: la Coupe du monde de 3x3 sera organisée en 2022 à Anvers

Anvers organisera la Coupe du monde de basketball 3x3 en 2022, a annoncé la fédération internationale de basketball (FIBA) lundi. Le tournoi sera organisé dans la semaine du 20 juin sur la Groenplaats de la Métropole.

Anvers devait déjà organiser le championnat d’Europe de 3x3 en juin dernier mais l’événement avait été reporté en septembre puis finalement annulé à cause de la pandémie de coronavirus. La Coupe du monde 2022 sera organisée par Golazo en collaboration avec la Région flamande, Basket Vlaanderen, l’aile néerlandophone de la fédération, et la ville d’Anvers.

« La FIBA est heureuse d’amener la Coupe du monde 3x3 2022 en Belgique », a réagi Andreas Zagklis, le secrétaire général de la FIBA. « Le centre historique d’Anvers promet d’être l’un des plus beaux paysages urbains de l’histoire du 3x3. Nous avons hâte d’être dans cette jeune et dynamique ville et région pour la première Coupe du monde après les débuts olympiques du 3x3 à Tokyo cette année. »