Ecoles fermées en Flandre à cause du variant britannique: la famille n’a pas respecté sa quarantaine au retour des vacances

Après une école primaire d’Edegem (Anvers), une autre école à Kontich dans la même province sera fermée durant une semaine à la suite de la découverte d’une contamination au variant britannique du coronavirus, a indiqué le bourgmestre de Kontich, Bart Seldeslachts.

« Nous savons de qui il s'agit »

D’après Bart Seldeslachts, bourgmestre de Kontich, il s’agirait d’une contamination extérieure à l’établissement. « Nous savons de qui il s'agit. Ce sont des gens qui sont revenus de vacances et qui ne sont pas allés en quarantaine », a-t-il révélé au Nieuwsblad.

1.450 étudiants, 250 membres du personnel en quarantaine

Les enfants, le personnel et leur famille vont devoir observer une quarantaine de 10 jours. Cette décision a été prise dimanche soir, à l’issue d’une réunion d’urgence comprenant des experts de la santé et les représentants des communes de Kontich et d’Edegem. «Nous avons pris ensemble la décision d'empêcher la diffusion du variant britannique dans la région d'Anvers», poursuit Bart Seldeslachts auprès de journalistes flamands. «Nous sommes conscients que cette mesure a de lourdes conséquences: environ 1 450 étudiants, 250 membres du personnel et tous les membres de leur famille doivent être mis en quarantaine. Mais avec la fin de la crise sanitaire en vue, il est d’autant plus important de prévenir la propagation du virus. »