Coronavirus: le personnel des maisons de repos bruxelloises vacciné à partir de mardi

Cette semaine, le personnel soignant travaillant dans les maisons de repos et les centres de soins résidentiels de Bruxelles recevra sa première vaccination. Les doses du vaccin Pfizer/BioNTech seront livrées mardi et pourront être administrées immédiatement.

Tout se passe comme prévu, selon l’organisme social Iriscare. Toutefois, comme il est possible de prendre non pas cinq, mais six doses à partir d’un flacon, près de 2.000 membres du personnel ont déjà reçu leur première vaccination la semaine dernière.

«’Personnel’, au sens large du terme. Tous ceux qui ne font pas partie du personnel de base de la maison de soins, tels que les physiothérapeutes, les aidants informels ou les bénévoles, ont également eu leur première injection», explique Sven Heyndrickx d’Iriscare. «S’il y a un surplus, il sera destiné aux pompiers. La semaine dernière, nous avons également vacciné environ 80 d’entre eux».