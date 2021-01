Incendie à Bozar: le feu toujours pas maîtrisé (photos)

L'incendie du toit de Bozar qui a débuté lundi après-midi à n'est pas encore maîtrisé. C'est ce que les pompiers de Bruxelles ont annoncé en début de soirée.

Toujours selon les pompiers, il n'y a pas de victimes pour le moment et la cause de l'incendie n'est pas encore claire. L'incendie ne fait rage que sur le toit du bâtiment, ce qui provoque beaucoup de fumée dans la rue Royale et la place Royale.

Un dégagement de fumée a été signalé lundi vers 16h15, au niveau du toit de Bozar dans le centre de Bruxelles, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Il précise qu’il s’agit d’un feu de toiture. Il n’y a pas de propagation de l’incendie vers l’intérieur des lieux.