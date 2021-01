Laifis de retour, plus de peur que de mal pour Siquet: voici les dernières nouvelles du noyau du Standard

Ce sera aussi le cas de Kostas Laifis qui a repris lundi après-midi l’entraînement collectif. Si Mbaye Leye ne l’avait pas sélectionné face au Cercle, c’est parce que Laifis, que le Sénégalais apprécie au plus haut point, ne s’était plus entraîné avec le groupe depuis le 27 décembre. Après une semaine de repos, l’international chypriote était resté bloqué au pays en raison d’un test positif au Covid-19 avant de revenir à Liège, où il avait été placé en quarantaine et s’était entraîné à l’écart du groupe. Les choses rentrent donc dans l’ordre pour lui. Enfin, Collins Fai, touché aux adducteurs, devra patienter une semaine encore avant d’effectuer son retour. Le rendez-vous à Malines arrive trop tôt.