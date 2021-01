Kirsten Flipkens plaide pour un report de l’Open d’Australie d’une semaine

« Changer la date d’un tournoi du Grand Chelem n’est normalement pas possible, mais personne ne s’attendait à devoir traverser une telle pandémie », a-t-elle confié à VTM Nieuws. « Je comprends très bien que les Australiens souhaitent à tout prix garder ce virus hors de chez eux, mais en tant que sportif de haut niveau, devoir directement entrer en compétition après deux semaines d’isolement n’est pas honnête. Maintenant, Tennis Australia n’est pas seul à décider. L’ATP et la WTA ont aussi leur mot à dire. Je sais que dans le calendrier à la WTA, il y a une semaine de battement entre le dernier tournoi ici en Australie et le suivant, à Doha. Un report pourrait donc être envisagé. Mais je ne suis pas le CEO de la WTA. Simplement, je trouve que ce serait le plus correct ».