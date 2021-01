À 35 ans, Chris Froome vise un 5e Tour de France: «L’âge, c’est dans la tête»

Chris Froome n’a pas encore retrouvé son niveau d’antan mais travaille dur pour son retour. Le coureur britannique, passé chez Israel Start-Up Nation, l’a confirmé lundi en conférence de presse. « Je fais de la rééducation trois à quatre fois par semaine pour me débarrasser de tous les points faibles. J’espère revenir à 100 % à mon ancien niveau. »

Froome n’est actuellement pas en stage avec sa nouvelle équipe à Gérone en Espagne mais en Californie où il poursuit sa rééducation après sa blessure au Critérium du Dauphiné en 2019. « J’aurais aimé aller en Espagne », a reconnu Fromme. « Mais je me rétablis très bien ici, dans un bon environnement de travail. Je fais de solides séances de rééducation trois à quatre fois par semaine dans un centre de rééducation. »

En 2020, Froome n’était pas encore prêt pour le Tour de France mais avait participé au Tour d’Espagne. « J’étais heureux de ma forme à ce moment-là mais je sentais que je n’avais pas encore retrouvé mon ancien niveau », a confié le Britannique. « J’avais aussi des problèmes au genou à cause des vis qui étaient encore dans mon corps et qui provoquaient de l’irritation. Elles ont été retirées après la Vuelta, ce qui fait une différence. De plus, il y a quelques muscles, comme les quadriceps, qui ont besoin d’attention et je travaille dur sur eux. J’ai le sentiment que je suis beaucoup plus proche de mon retour.