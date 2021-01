Comité de concertation: vers une quarantaine et un test à partir de 16 heures passées à l’étranger

Le Comité de concertation rassemblant le fédéral et les entités fédérées doit se réunir vendredi mais il est possible que la réunion soit anticipée voire que deux réunions aient lieu cette semaine.

Les ministres fédéraux réunis en comité restreint ont planché lundi sur des mesures à soumettre au Comité de concertation afin de limiter les voyages non essentiels à l’étranger dans les prochaines semaines et limiter le risque de circulation des variants du coronavirus, a-t-on appris à bonne source. Des précisions ont été demandées aux scientifiques qui conseillent le gouvernement. Le Comité de concertation rassemblant le fédéral et les entités fédérées doit se réunir vendredi mais il est possible que la réunion soit anticipée voire que deux réunions aient lieu cette semaine, a-t-on précisé à une autre source : l’une se tiendrait mardi, de manière électronique, et l’autre vendredi. Un « kern » pourrait également être convoqué mardi. Ce scénario n’a pas été confirmé par le cabinet du Premier ministre.

« L’objectif reste un suivi le plus strict et efficace possible de la pandémie avec une adaptation constante en fonction de l’évolution de la situation sanitaire », a-t-on encore souligné.

Vers une réduction à 16 heures pour les voyages à l’étranger