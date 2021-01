Athlétisme: et si Nafi Thiam allait à l’Euro indoor malgré tout?

European Athletics (EA), l’Association européenne d’athlétisme, a dévoilé ce lundi la liste des athlètes invités pour l’heptathlon (hommes) et le pentathlon (femmes) au prochain Euro indoor de Torun (Pologne), du 4 au 7 mars, en fonction des performances réussies lors des étés 2019 et 2020. Surprise chez les femmes où, en tête de gondole, on retrouve… Nafissatou Thiam !

La championne olympique, qui avait pourtant fait savoir qu’elle n’était pas intéressée par cette compétition, aurait-elle changé d’avis ? « Non », indique Kim Vanderlinden, sa manager. « A priori, Nafi n’ira pas à Torun. Mais nous avons demandé à la Ligue belge de ne pas encore renoncer à l’invitation de EA pour qu’elle puisse éventuellement se retourner si elle venait à changer d’avis. Si on avait dit non (comme l’a fait la Britannique Katarina Johnson-Thompson, qui ne figure pas dans la liste des invitées, NDLR), il n’aurait plus été possible de revenir en arrière. C’est donc juste une mesure de précaution. » Frédéric Kimmlingen, le directeur technique francophone rappelle, pour sa part, que « la Ligue avait procédé de la même manière pour Nafi il y a deux ans, pour l’Euro en salle de Glasgow 2019. Nous avions accepté l’invitation avant d’y renoncer fin février. »

Actuellement en stage en Guadeloupe en compagnie d’Anne Zagré, Thiam n’a, par ailleurs, pas encore déterminé son calendrier pour cet hiver tant les incertitudes sont nombreuses. « Elle participera aux championnats de Belgique s’ils ont lieu », confirme Kim Vanderlinden. En ce qui concerne le « national », les deux ligues se réuniront vendredi pour se mettre d’accord sur les participants qu’ils souhaitent accepter et sur le protocole qui sera mis en place et qui sera soumis aux autorités du pays.