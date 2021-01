Sciensano publie désormais le nombre de personnes vaccinées contre le coronavirus

Tous les jours, l’Institut de santé publique publie les chiffres relatifs à l’épidémie de coronavirus en Belgique. Dorénavant le nombre de vaccinations contre le coronavirus enregistrées en Belgique est disponible sur le tableau de bord de Sciensano.

A ce jour, 100.443 personnes ont été vaccinées contre le coronavrius en Belgique : 9.215 à Bruxelles, 55.139 en Flandres (1,03 % de la population) et 35.829 en Wallonie (1,24 %), selon Sciensano.

Une campagne débutée le 28 décembre

La campagne de vaccination a débuté le 28 décembre dans les maisons de repos du pays. Plus de 10.000 résidents ont été vaccinés et le personnel commence à être vacciné ce lundi. Après les soignants des hôpitaux, puis de l’ensemble des autres secteurs de la santé, la phase 1b débutera en mars dans la population générale avec les personnes de plus de 65 ans, suivies de celles de plus de 45 ans avec des facteurs de comorbidité, des métiers essentiels, jusqu’à l’élargissement à l’ensemble des adultes.