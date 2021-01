Incendie à Bozar: un pompier hospitalisé, aucune œuvre touchée (photos)

Selon nos informations, il s’agit de la toiture au-dessus de la salle Henry LeBoeuf qui brûle, et peut-être au-dessus d’un bout de parcours d’exposition. Cependant, aucune exposition n’est prévue à cet endroit avant le 25 janvier. Selon le directeur de Bozar, Paul Dujardin aucune œuvre d’art n’aurait été touchée. Il faudra cependant vérifier cela à la lumière du jour et après un inventaire complet.

Une firme privée spécialisée viendra plus tard dans la soirée pour bâcher le toit et aspirer l’eau dans le musée, précise Walter Derieuw. Toujours selon le porte-parole des pompiers de Bruxelles cinq équipes de la Croix Rouge ont remplacé cinq équipes de pompiers sur les ambulances 112 du Siamu pour permettre de renforcer l’effectif dans la lutte contre l’incendie. Un poste médical avancé préventif a également été installé.

Superficie importante

Le premier appel aux secours a été reçu à 16h12 pour signaler un dégagement de fumée du toit. Les pompiers étaient sur les lieux vers 16h20. L’incendie a nécessité jusqu’à maintenant six autopompes et quatre auto-échelles.

Il s’agit d’un feu de toiture, qui couve sur une superficie importante, entre le toit et le plafond, au niveau de l’isolation.

« Il n’y a pas de propagation vers les bâtiments alentours et c’est limité vers l’intérieur », estime Walter Derieuw.

Evénement annulé

L’événement relatif aux deux nouvelles expositions sur la République démocratique du Congo, prévu mardi, est annulé. Le Bozar restera fermé tout du moins jusqu’à lundi prochain inclus. Les responsables espèrent avoir l’autorisation d’entrer dans les parties du bâtiment touchées par l’incendie mardi et pouvoir dresser un bilan des dégâts dans les jours à venir.

« Il y a des équipes sur les toits, parce que les échelles n’arrivent pas assez loin à l’intérieur de l’îlot », explique Walter Derieuw. « L’eau est prise dans la rue, puis on se branche sur les autopompes pour ajouter de la pression. On tire ensuite les lances via les auto-échelles jusqu’aux toits, où les lances sont récupérées par les pompiers ».

Il pense que l’intervention pourrait durer un temps certain. « Il est difficile de voir où le feu couve », continue Walter Derieuw. « Par après, il faudra s’assurer que tout est bien éteint et qu’il n’y a plus de points chauds. On va, pour bien vérifier cela, demander les drones de la police fédérale ».

La cause de l’incendie n’a pas encore été communiquée.

La circulation a été fermée dans la rue Royale, entre la place Royale et la rue de la Loi, ainsi que sur la place des Palais, a indiqué la police locale de Bruxelles-Ixelles sur Twitter.